У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів

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У Києві після ворожого обстрілу 19 жовтня перекрили рух транспорту вулицею Вадима Гетьмана. Через обмеження тролейбуси чотирьох маршрутів тимчасово курсують за зміненими схемами руху.

За інформацією комунального підприємства, зміни стосуються тролейбусних маршрутів № 27, 30, 42 та 22к.

Тролейбуси № 27, 30 та 42 курсують від станції «Київ-Волинський», вулиці Кадетський Гай та станції метро «Либідська» до Індустріального шляхопроводу.

У зворотному напрямку тролейбуси прямують від станції метро «Почайна», вулиці Милославської та вулиці Ольжича до вулиці Дегтярівської.

Тролейбуси № 22к курсують від вулиці Ольжича через станцію метро «Лук'янівська» та проспект Повітряних сил, після чого продовжують рух за звичайним маршрутом. У Київпастрансі закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок столицею.

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