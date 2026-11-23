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Вранці 23 листопада у столиці виникли проблеми в роботі наземного електротранспорту через відсутність напруги в контактній мережі. Про затримки трамваїв і зупинку фунікулера повідомили в КП «Київпастранс».

Зокрема, о 07:15 стало відомо, що тимчасово призупинено рух столичного фунікулера через відсутність електропостачання.

О 09:30 у комунальному підприємстві поінформували про затримку руху трамваїв №№ 14,15 та 18 на проспекті Берестейському. Причиною стала відсутність напруги в контактній мережі. За даними очевидців, через знеструмлення в напрямку масиву Відрадний та у зворотному боці вишикувалися цілі колони трамваїв, однак за кілька хвилин напругу подали й вагони знову рушили.

Пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування своїх маршрутів.

Джерело: «Київпастранс»

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