У Києві через російські удари виникли проблеми з водопостачанням

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Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу. У зв’язку з цим водопостачання в місті тимчасово відсутнє у деяких районах, на Лівому березі воно вже відновлюється.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над усуненням наслідків та вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення послуги. У компанії зауважили, що після відновлення електроживлення знадобиться додатковий час для запуску обладнання, наповнення мереж та стабілізації тиску.

Для забезпечення містян питною водою в столиці функціонує мережа бюветних комплексів. Дізнатися розташування найближчих бюветів мешканці можуть на офіційному сайті комунального підприємства «Київводфонд».

Джерело: ПрАТ «АК «Київводоканал».

Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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