У Києві через російський удар пошкоджено магазин Rozetka біля Комфорт Тауну

0:00 / 0:00

Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.

Увечері 29 жовтня внаслідок російського ракетного удару зазнав пошкоджень магазин мережі Rozetka, розташований поблизу житлового комплексу '«Комфорт Таун» у Києві.

У компанії зазначили, що після отримання безпечного та повноцінного доступу до приміщення замовлення клієнтів перемістять до найближчого магазину мережі.

Туди ж перенаправлять посилки, які на момент удару прямували до пошкодженого магазину біля «Комфорт Тауну».

Клієнтів, яких стосуватимуться ці зміни, Rozetka обіцяє повідомити персонально. Їм також нададуть усю необхідну інформацію щодо отримання замовлень.

Джерело: Rozetka

Тим часом у Києві частково відновлюють рух Південним мостом.

Унаслідок російської атаки на Київ в ніч на 30 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі столиці через падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа.

У п’ятницю вранці 30 жовтня в Оболонському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.

Читай нас у