Через відсутність напруги в енергосистемі 20 листопада призупинено рух тролейбусів у частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів столиці. Пасажирів закликали враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок.

«Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух тролейбусів в частині Печерського, Солом’янського та Голосіївського районах Києва. Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів», – повідомили у комунальному підприємстві Київпастранс.

Проблеми з роботою тролейбусів виникли на тлі російської балістичної атаки на Київ 20 листопада, внаслідок якої було пошкоджено одразу кілька важливих транспортних об'єктів столиці.

Зокрема, російські удари призвели до пошкодження Подільсько-Воскресенського мостового переходу, Дарницького та Південного мостів. Через це транспортне сполучення між правим і лівим берегами Дніпра суттєво ускладнилося.

Джерело: Київпастранс

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві триває вже близько шести годин.

На цьому тлі стало відомо, що російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

У Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.

Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

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