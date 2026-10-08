У Києві чоловік порізав знайомого під час застілля

Слідчі Святошинського управління поліції Києва повідомили про підозру 47-річному місцевому жителю, який під час спільної вечірки завдав тяжких ножових поранень своєму знайомому. За скоєне правопорушення затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Інцидент стався у квартирі підозрюваного, куди той запросив 46-річного товариша для розпивання спиртних напоїв. Під час раптової сварки господар застосував розкладний ніж і завдав гостю двох ударів у ділянку грудей та плеча. Потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітини, ушкодженням ребра та внутрішніх органів госпіталізували до медичного закладу, а власника помешкання затримали правоохоронці.

Фігурантові інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

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