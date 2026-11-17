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У Києві затримали 48-річного чоловіка, який перевозив кокаїн, захований у баночках із кремом для обличчя. За даними слідства, наркотики він придбав для подальшого роздрібного збуту. Крім того, під час обшуку його гаража правоохоронці виявили канабіс, гашиш, зброю та вибухові речовини.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва чоловікові повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів, а також вибухових речовин.

За даними слідства, підозрюваний придбав кокаїн із метою налагодити його роздрібний збут. Правоохоронці затримали його біля поштомата, коли він мав при собі картонну коробку. Наркотичний засіб був захований у баночках із кремом для обличчя.

Під час обшуку гаража чоловіка правоохоронці виявили та вилучили пакунки з канабісом і гашишем, а також значну кількість зброї та вибухонебезпечних предметів.

Серед вилученого:

тротилова шашка;

запал до гранати;

корпуси гранат;

велика кількість набоїв різного калібру.

Усі вилучені предмети направили на експертизу.

Також під час затримання чоловік розбив власний телефон, намагаючись приховати свої контакти.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, а також незаконне придбання та зберігання вибухових речовин.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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