У Києві чоловік жорстоко вбив пенсіонерку та напав з ножем на знайомих

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24-річному киянину повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів та закінченому замаху на вбивство двох людей.

За даними слідства, 2 листопада зловмисник через борг за оренду житла завдав смертельних поранень ножем, ножицями та дерев'яною дошкою 72-річній жінці, у якої раніше винаймав квартиру. Наступного дня нападник прийшов до помешкання своїх знайомих, де завдав численні ножові поранення чоловіку та його дружині, після чого втік із місця події.

Поранене подружжя наразі перебуває в лікарні, а фігуранта затримали за місцем проживання.

Джерело: Київська міська прокуратура.

У Святошинському районі Києва правоохоронці затримали військовослужбовця, який раніше самовільно залишив військову частину, та повідомили йому про підозру у замаху на умисне вбивство директора приватного медичного центру.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру начальниці міської служби у справах дітей та директорці центру соціальних служб після загибелі 17-річної дівчини. Їх підозрюють у службовій недбалості, що, за версією слідства, призвела до трагедії.

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