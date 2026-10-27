У Києві чоловік знущався з 10-місячного цуценяти: поліція відкрила справу

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У Києві 47-річного чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з 10-місячним цуценям на кличку Плюш. Інцидент стався в Оболонському районі.

За даними поліції Києва, на відео з камер спостереження видно, як чоловік б’є собаку ногою та силоміць тягне її за нашийник.

Правоохоронці вилучили тварину та доправляють її до ветеринарної клініки для обстеження.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Джерело: Поліція Києва

У Тернополі 17-річний місцевий житель нацькував собаку бійцівської породи на працівницю поліції, внаслідок чого жінка отримала рвані рани обличчя. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Неповнолітньому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

В Ірпені біля одного із супермаркетів виявили прив’язаного собаку, поруч із якою залишили записку та документи. У записці йшлося про те, що тварина належала військовослужбовцю, який загинув.

У Києві 34-річного чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за жорстоке поводження з собакою та крадіжку з автомобіля.

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