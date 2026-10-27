У Києві чоловіка засудили до 13 років за зґвалтування 10-річної доньки

0:00 / 0:00

У Києві 34-річного чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі за зґвалтування своєї 10-річної доньки. Його визнали винним за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Публічне обвинувачення у справі підтримували ювенальні прокурори Київської міської та Голосіївської окружної прокуратур.

Злочин стався в жовтні 2023 року. Тоді мати дівчинки на кілька днів поїхала до іншого міста, залишивши доньку з батьком і двома синами віком 4 та 6 років. Уночі чоловік, який того дня вживав алкоголь, зґвалтував дитину.

Наступного ранку дівчинка розповіла про пережите сусідам і бабусі. Однак повірили їй лише сусіди — саме вони звернулися до правоохоронців.

У суді чоловік своєї вини у зґвалтуванні дівчинки не визнав, а родичі з його боку переконували, що вона все вигадала. Водночас їхні покази спростовані результатами експертизи та зібраними доказами.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Після набуття вироком законної сили інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи і недоторканості малолітьної особи.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Прокуратура скерувала до суду справу чоловіка, який зґвалтував 14-річну падчерку на

Прокуратура скерувала до суду справу чоловіка, який зґвалтував 14-річну падчерку на Вінниччині У Києві п’яний чоловік напав на підлітків У Хмельницькій області чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення. У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. За попередніми даними, одна людина загинула, є поранені.

Читай нас у