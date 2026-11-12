У Києві чоловіка засудили за крадіжку телефона в адміністраторки піцерії

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У Києві суд призначив п’ять років позбавлення волі 37-річному чоловікові, який викрав мобільний телефон в адміністраторки закладу швидкого харчування. Злочин стався на проспекті Червоної Калини в Деснянському районі столиці.

Правоохоронці прибули на місце події, задокументували свідчення потерпілої та розпочали пошуки зловмисника.

Уже за кілька годин оперативники встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який раніше неодноразово був судимий за грабіж і розбій.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до приміщення піцерії та помітив мобільний телефон біля розрахункової каси.

Дочекавшись, коли адміністраторка відійде, щоб підбити підсумки робочої зміни, відвідувач забрав гаджет і поклав його до кишені свого одягу.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скерували до суду.

За результатами розгляду справи суд визнав киянина винним у крадіжці та призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Про крадіжку до поліції повідомила адміністраторка закладу.

У Тернополі правоохоронці встановили ймовірного причетного до крадіжки телефона у водія маршрутного таксі. До поліції звернувся потерпілий, який оцінив вартість викраденого майна у 7 тисяч гривень. Ним, за даними правоохоронців, міг заволодіти 20-річний місцевий житель.

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