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За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 50-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до тілесних ушкоджень.

Санкція інкримінованої йому частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Інцидент стався у приватному секторі Голосіївського району, де чоловік зі своєю дівчиною вигулював собаку на прізвисько Бєлка. Між власником тварини та перехожим виникла словесна суперечка через те, що пес перебував на вулиці без намордника, хоча й був на повідці. У прокуратурі зауважили, що ця тварина не належить до переліку порід, яких власники зобов’язані вигулювати у намордниках, однак під час конфлікту агресивний чоловік дістав ніж та вдарив ним собаку, поранивши в ділянку голови за вухом.

Поранену Бєлку власники терміново відвезли до ветеринарної клініки, а нападника затримали правоохоронці. Прокурор зверталася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному цілодобового домашнього арешту, тож сторона обвинувачення оскаржуватиме рішення суду про призначення йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Джерело: Київська міська прокуратура.

У Києві Дніпровський районний суд виніс суворий вирок 31-річному місцевому мешканцю, визнавши його винним у жорстокому поводженні з безпритульною собакою, що призвело до її смерті. Зловмисника засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Тим часом, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким посилюються норми утримання тварин, як диких, так і свійських. Вперше буде запроваджено ув’язнення за їх контрабанду.

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