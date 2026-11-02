У Києві демонтували кіоски військового та майстра, який ремонтував взуття 36 років

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У Дарницькому районі Києва комунальники демонтували три кіоски, де роками працювали місцеві підприємці.

Серед них — точка з ремонту взуття, власник якої Степан Возняк займався цією справою 36 років, та кіоск із продажу питної води.

Про демонтаж повідомив військовослужбовець Десантно-штурмових військ Олексій Носівець, який також мав бізнес на цій локації. За його словами, попри спроби зберегти кіоски, комунальники прибрали їх примусово. Військовий заявив, що не може залишити службу, аби боротися за власну справу.

Особливо він згадав літнього майстра Степана Возняка, чий єдиний син цього року зник безвісти під Покровськом. Коли кіоск демонтували, чоловік стояв і плакав. Саму конструкцію він встановив ще у 1992 році разом із напарником. Компенсації за знесену споруду майстер не отримав, але вже знайшов нових замовників за містом.

Ще один демонтований кіоск понад 10 років продавав очищену воду. Під час обстрілів і відключень водопостачання там збиралися черги з 40–50 місцевих жителів. Воду можна було набирати без електроенергії, а найближчий міський бювет розташований за чотири квартали.

Носівець стверджує, що підприємці роками працювали легально, однак після чергової зміни міських правил переоформити документи вже не вдалося.

Джерело: Главком

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