У Києві дитячий центр підготували до зими: облаштували автономне живлення та укриття

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У столиці перевірили готовність до зими одного з центрів, де тимчасово перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Заклад повністю забезпечений автономними системами життєзабезпечення.

Центр має газову та твердопаливну котельні, власну свердловину й шість генераторів різної потужності. Для захисту під час повітряних тривог облаштували три мобільні укриття та одне підземне сховище.

Наразі в закладі перебувають 97 дітей віком від народження до 8 років. Вісімох вихованців готують до усиновлення.

Джерело: Віталій Кличко

У разі повного зникнення напруги в міській електромережі станції київського метро продовжать виконувати функцію укриттів. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення, однак у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити.

Нагадаємо, через відсутність напруги в електромережах у Києві частково зупинилося метро 2 листопада. Повідомляється, що рух «зеленої» гілки повністю зупинено. Ближче до 10 години ранку 2 листопада КП «Київський метрополітен» повідомило про відновлення руху поїздів на «червоній» лінії метро у Києві.

Нагадаємо, що уранці 2 листопада в столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох напрямках через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також низки проспектів і вулиць Києва.

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