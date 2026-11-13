У Києві до опалення підключили 99% комунальних багатоповерхівок

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У столиці тепло вже подали до 99% комунальних багатоквартирних будинків. У решті випадків тривають ремонти аварійних ділянок тепломереж.

Будинки ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками.

Також опалення отримали 96% закладів соціальної сфери. Їх підключають за зверненнями керівників установ.

Водночас через російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Енергетики та міські служби працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

Джерело: Віталій Кличко

В Україні вже запустили опалення на 87% об'єктів теплопостачання та підприємств теплокомуненерго. Про це повідомив Сергій Корецький. За його словами, затримки з подачею тепла в окремих населених пунктах мають дві основні причини. В одних випадках ще тривають ремонтні роботи, в інших запуск опалення відкладають із міркувань безпеки, щоб не привертати увагу російських військових.

Для повного підключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.

У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.

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