У Києві друга повітряна тривога за добу тривала 45 хвилин

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Уранці 10 листопада в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Друга за добу повітряна тривога в столиці була оголошена о 07:03 та завершилася через 45 хвилин.

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги. О 07:48 пролунав відбій.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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