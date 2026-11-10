У Києві другий день транспортний колапс: на Північному мосту величезний затор, пасажири йдуть пішки

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У Києві другий день поспіль зберігаються серйозні транспортні проблеми. На Північному мосту в напрямку Почайни залишили лише одну смугу для руху, через що утворилися масштабні затори. Автомобілі майже не просуваються, а пасажири громадського транспорту змушені долати частину маршруту пішки.

За інформацією очевидців, через обмеження руху на Північному мосту транспортний потік суттєво сповільнився. Наразі в напрямку Почайни для проїзду доступна лише одна смуга.

У спільноті «Троєщина FB» уточнили, що ця смуга призначена виключно для громадського транспорту. Через це біля торговельного центру Sky Mall автомобілі більше не пропускають. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та обирати альтернативні шляхи.

Транспортні обмеження спричинили значне скупчення автомобілів перед Північним мостом. За повідомленнями очевидців, рух фактично зупинився, а громадський транспорт не може курсувати у звичному режимі.

Проблеми виникли й у пасажирів. На зупинках утворилися великі черги, а люди змушені виходити з громадського транспорту та переходити міст пішки, щоб дістатися Правого берега столиці, потрапити на роботу або у власних справах.

Транспортні проблеми спостерігаються не лише на Північному мосту. У соціальних мережах також публікують фотографії великого скупчення автомобілів перед мостом Патона.

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Таким чином, пересування між лівим і правим берегами Києва залишається суттєво ускладненим. За наявною інформацією, транспортний колапс триває другий день поспіль після ударів по мостах.

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Водіям і пасажирам доводиться витрачати значно більше часу на дорогу та шукати альтернативні способи пересування містом.

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Про складну ситуацію повідомляють місцеві Telegram-канали та спільнота «Троєщина FB».

Нагадаємо, вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

Нагадаємо, у столиці запроваджуютьрезервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

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