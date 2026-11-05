У Києві двоє нападників пограбували 20-річного чоловіка під погрозою пістолета
У Дарницькому районі Києва двоє зловмисників напали на 20-річного місцевого жителя, який перебував в автомобілі.
Погрожуючи пістолетом, вони змусили його вийти з машини, побили та відібрали сумку з грошима, годинник, телефон і ключі від авто.
Поліцейські оперативно затримали підозрюваних — 29-річного чоловіка та його 27-річну спільницю. Їх виявили на одній із вулиць району.
За фактом розбійного нападу розпочато кримінальне провадження.
Джерело: Поліція Києва.
У Дніпровському районі Києва двоє неповнолітніх скоїли розбійний напад на перехожого. Під час конфлікту вони побили чоловіка та відібрали два телефони, гроші й документи, після чого слідчі повідомили їм про підозру.
Нагадаємо, на Вінниччині викрили масштабну схему з 300 дропів.
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