У Києві двох чоловіків засудили майже до 10 років за розбійний напад на жінку

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У Голосіївському районі Києва двоє чоловіків напали на 26-річну жінку, яка чекала на автобус на Столичному шосе.

Один із них, погрожуючи ножем, відібрав у неї мобільний телефон і передав спільнику.

Коли потерпіла спробувала чинити опір, нападник замахнувся ножем біля її обличчя. Після цього обидва втекли, однак правоохоронці затримали їх уже за кілька годин. У чоловіків вилучили ніж, пневматичний пістолет і телефон потерпілої.

Суд визнав 21-річного та 50-річного чоловіків винними у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Одного засудили до 9 років і 6 місяців ув’язнення, іншого — до 9 років і 2 місяців. Також обом призначили конфіскацію майна.

Джерело: Поліція Києва

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