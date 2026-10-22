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У Києві комунальники демонтували скло зі скандальної зупинки на Лук'янівці

UA NEWS 22 Жовтня 2026 18:03
У Києві комунальники демонтували скло зі скандальної зупинки на Лук'янівці
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На вулиці Глибочицькій у Києві з одного зі скляних павільйонів громадського транспорту після суспільного розголосу повністю демонтували бічні та задні стінки. 

Після дій комунальних служб від павільйону залишилися лише металевий каркас, дах та лави. У результаті пасажири змушені чекати на транспорт практично під відкритим небом, залишаючись без захисту від дощу та вітру.
Комунальники оригінально відреагували на скандал із зупинкою біля Лук'янівки (фото) фото 1
Джерело: Главком.
 
Українська гумористка та колишня акторка «Кварталу 95» Анастасія Оруджова записала іронічне відео про скляні зупинки громадського транспорту в Києві. На тлі постійних російських обстрілів столиці артистка назвала одну з таких конструкцій своїм «місцем сили». 

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про нове будівництво скляних павільйонів громадського транспорту в столиці не відповідає дійсності. За його словами, скляна зупинка на Лук’янівці, фотографії якої поширюються у мережі, є раніше демонтованим об'єктом, що повернули на його постійне місце.

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