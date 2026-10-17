У Києві мітингують під мерією та закликають Кличка піти у відставку

У Києві під будівлею Київської міської державної адміністрації проходить акція протесту з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники мітингу звинувачують міську владу в неналежній підготовці столиці до зими та закликають мера залишити посаду.

У Києві біля будівлі КМДА зібралися учасники акції протесту. Вони вимагають відставки мера столиці Віталія Кличка через, на їхню думку, неналежну підготовку міста до зимового періоду. Її учасники невдоволені тим, як міська влада готує Київ до холодів, і вважають, що відповідальність за цю роботу має нести міський голова.

Мітингувальники закликають Кличка залишити посаду. Водночас у наданому повідомленні немає детальної інформації про кількість учасників акції, їхні конкретні вимоги щодо підготовки до зими чи реакцію міської влади.

Акція відбувається на тлі підготовки столиці до зимового періоду. Для Києва це питання особливо важливе через ризики російських атак на енергетичну інфраструктуру та можливі перебої з теплопостачанням і електроенергією. Про акцію повідомляють у Telegram.

У фракції «УДАР» Віталія Кличка закликали киян не виходити 17 жовтня на мітинг із вимогою відставки міського голови столиці. Причиною назвали безпекову ситуацію, зокрема ризик удару реактивного дрона типу «Шахед» по скупченню людей.

14 жовтня, всього за пару тижнів до очікуваного опалювального сезону, Верховна Рада викликала «на килим» міського голову Києва Віталія Кличка, щоб з’ясувати, як столиця готується до зими. А скоріше – завчасно виставити рахунок за подальші проблеми, пов’язані з виживанням столиці під час блекаутів та морозів.

Мер Києва Віталій Кличко 14 жовтня виступив у Верховній Раді України, де розповів про підготовку столиці до зими, наслідки російських атак та заходи для захисту критичної інфраструктури. Він також розкритикував центральну владу через фінансування енергетичних проєктів і закликав пояснити, де протиповітряна оборона для захисту столиці.

Читай нас у