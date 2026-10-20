У Києві можливі затримки транспорту через наслідки атаки біля Північного мосту

Північний міст у Києві не постраждав від російської атаки. Водночас водіїв і пасажирів попередили про можливі ускладнення руху. У КМДА пояснили, що правоохоронці працюють поблизу мосту та документують наслідки атаки. Через це проїзд цією ділянкою може бути повільнішим, ніж зазвичай. «Північний міст не зазнав ударів, водночас рух мостом може бути ускладненим. Це пов'язано з необхідністю документування правоохоронцями наслідків атаки поблизу штучної споруди», — йдеться в повідомленні адміністрації.

Можливі також відхилення від звичного графіка громадського транспорту, який проходить через міст. Пасажирам варто врахувати це під час планування поїздок і, за можливості, закласти додатковий час на дорогу. У КМДА не повідомили, скільки триватимуть роботи та коли рух мостом повернеться до звичного режиму. ==П??ро це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА) у своєму Telegram-каналі.

У Києві фахівці КП «Київавтошляхміст» завершили відновлення ділянки Північного мосту, пошкодженої внаслідок ворожої атаки 4 жовтня. На об’єкті зміцнили основу проїзної частини, відремонтували елементи конструкції та відновили дорожнє покриття.