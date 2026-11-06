У Києві можуть облаштовувати вуличні туалети, — голова Деснянської РДА

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У Києві розглядають можливість облаштування вуличних туалетів на тлі перебоїв із водопостачанням, опаленням та електроенергією. Про це після засідання у Київській міській державній адміністрації заявив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов.

«Київ зараз буде рити вуличні туалети: води немає, опалення немає, електрики немає. Це сказав заступник Кличка», — заявив Бахматов після засідання в КМДА.

Водночас подробиць щодо можливих місць облаштування таких туалетів, їхньої кількості та строків реалізації цього рішення він не навів.

Про такі плани повідомив заступник міського голови Віталія Кличка.

Комунальні служби та енергетики у посиленому режимі нормалізують тиск у мережі водопостачання Києва після чергової російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури, що спричинила перебої з електроживленням 5 листопада.

Увечері центр Києва опинився майже в повній темряві. На вулицях не працює освітлення, світла немає навіть на будівлях і в деяких торговельних закладах. Найпомітнішим джерелом світла для водіїв і пішоходів залишаються автомобільні фари.

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