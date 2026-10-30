У Києві на Алеї пам’яті дітей, які померли від раку, висадили 8 нових магнолій

У Парку партизанської слави в Києві висадили вісім нових магнолій на Алеї пам’яті дітей, чиї життя забрав рак. Тепер на цій території росте вже 19 дерев. Алею пам’яті торік започаткував благодійний фонд «Таблеточки». Її створили як місце, де родини можуть збиратися разом, вшановувати пам’ять дітей, ділитися спогадами та підтримувати одне одного.

Цьогоріч до ініціативи долучилися 26 родин підопічних фонду з різних куточків України.

Пані Олександра, яка через рак втратила 11-річну доньку Дарію, вважає ці магнолії не просто деревами в пам’ять про дітей, а “проявом любові, яка нікуди не зникає”.

“Мені хочеться, щоб у цьому світі було якомога більше місць, де вона та інші діти, яких ми втратили, продовжують бути присутніми. Де їхні імена не забуваються, де про них говорять, де їхня пам’ять має живе продовження“, — каже жінка.

Фахівчиня програми ментального здоров’я фонду “Таблеточки” Катерина Іванова підкреслила, що біль від втрати дитини не минає, тому важливо залишатися поруч із родинами. Також важливо, аби такий простір і надалі був доступним для родин місцем, “куди вони можуть прийти, помовчати, поплакати, згадати, просто побути з людьми, які розуміють без слів”.

Щовесни, коли магнолії розквітають, родини знову збираються на Алеї пам’яті, щоб вшанувати своїх дітей.

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