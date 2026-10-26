У Києві на кілька днів обмежать рух Південним мостом

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У Києві з 7:00 27 жовтня до 17:00 1 листопада частково обмежать рух Південним мостом у напрямку лівого берега через ремонт дорожнього покриття.

Роботи проводитимуть на естакаді в напрямку проспекту Миколи Бажана — у третій та частково другій смугах. На час ремонту транспорт рухатиметься першою смугою.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Джерело: Київавтошляхміст

У Києві з 10 жовтня до 5 листопада частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності у Дніпровському районі столиці. Причиною стануть ремонтні роботи на дорожньому покритті. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У п’ятницю, 9 жовтня, у Києві виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух частини транспорту тимчасово зупинили.

Нагадаємо, Кличко закликав киян подумати про тимчасовий виїзд.

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