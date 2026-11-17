У Києві на Оболоні автомобіль влетів у трамвай з пасажирами та заблокував рух транспорту
У Києві на вулиці Героїв Дніпра сьогодні, 17 листопада, автомобіль врізався в трамвай із пасажирами. Через аварію рух трамваїв на більшій частині Оболонського району тимчасово заблокований.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на тлі транспортного колапсу в столиці, спричиненого перекриттям Північного та Південного мостів після російської атаки.
Таким чином, мешканці Оболоні зіткнулися з додатковими транспортними труднощами: крім обмежень руху через пошкодження мостів, наразі не працює значна частина трамвайного сполучення району.
Інформація про обставини ДТП та можливих постраждалих уточнюється.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
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