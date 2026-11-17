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У Києві на вулиці Героїв Дніпра сьогодні, 17 листопада, автомобіль врізався в трамвай із пасажирами. Через аварію рух трамваїв на більшій частині Оболонського району тимчасово заблокований.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на тлі транспортного колапсу в столиці, спричиненого перекриттям Північного та Південного мостів після російської атаки.

Таким чином, мешканці Оболоні зіткнулися з додатковими транспортними труднощами: крім обмежень руху через пошкодження мостів, наразі не працює значна частина трамвайного сполучення району.

Інформація про обставини ДТП та можливих постраждалих уточнюється.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Крім того, поліція Київщини розслідує обставини смертельної аварії у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району, де 31-річний водій у стані сильного алкогольного сп'яніння наїхав на пішохідку та зник.

На Стрийщині повідомили про підозру 51-річному водієві, який збив пішохідку та залишив місце аварії. За даними слідства, рівень алкоголю в його крові у 17 разів перевищував допустиму норму.

У Києві нетверезий водій збив підлітка на електросамокаті.

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