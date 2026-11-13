У Києві на початку 2027 року планують відкрити два нові мостові переходи

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У столиці готуються до запуску двох нових мостових переходів, які мають розпочати роботу на початку 2027 року.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

За його словами, будівництво цих об’єктів триває.

«На початку наступного року у Києві мають запрацювати два мостові переходи… Це дасть можливість забезпечити пропускну спроможність близько 15%. Є брак коштів, але це питання вирішується, оскільки це завдання є пріоритетним», - зазначив Калашник.

Міністр додав, що у Києві планується збудувати вісім таких мостових переходів.

Він дав зрозуміти, що є попередні домовленості з міжнародними партнерами стосовно фінансування їхнього будівництва, не розкривши жодних додаткових деталей.

Калашник додав, що в Україні планують загалом збудувати 21 мостову переправу через три річки, пише Укрінформ.

Комісія Київради оцінила готовність Києва до зими.

У разі повного зникнення напруги в міській електромережі станції київського метро продовжать виконувати функцію укриттів. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення, однак у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити.

Нагадаємо, через відсутність напруги в електромережах у Києві частково зупинилося метро 2 листопада.

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