У Києві наркоторговці маскували канабіс та психотропи під корм для тварин

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За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловіку та 32-річній жінці в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропів із метою збуту. Вартість вилученого товару за цінами «чорного» ринку перевищує 10,5 млн гривень.

Чоловіка затримали безпосередньо біля поштового відділення після отримання 1,2 кг канабісу. Наступного дня у його спільниці вилучили ще 4,7 кг цієї ж речовини. Слідство встановило, що зловмисники розсилали замовлення покупцям у пакувальних пакетах із-під корму для тварин.

Під час подальших обшуків в орендованій квартирі, де відбувалося фасування, вилучили близько 15 кг канабісу, 505 г галюциногенних грибів, 520 г MDMA, 653 г кетаміну, а також кокаїн, амфетамін і вироби з ТГК.

Наразі чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а його спільницю взято під варту без права на заставу.

Джерело: Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.



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