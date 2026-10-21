У Києві не встановлюють нові скляні зупинки під час війни – Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про нове будівництво скляних павільйонів громадського транспорту в столиці не відповідає дійсності. За його словами, скляна зупинка на Лук’янівці, фотографії якої поширюються у мережі, є раніше демонтованим об'єктом, що повернули на його постійне місце.

Міський голова пояснив, що зазначений павільйон дивом залишився неушкодженим після одного з ворожих обстрілів. У межах робіт із благоустрою та ліквідації наслідків прильоту зупинку тимчасово зняли, після чого встановили назад. Кличко наголосив, що жодних нових об'єктів такого типу місто наразі не закуповує та не монтує.

Джерело: Радіо Свобода.

Українська гумористка та колишня акторка «Кварталу 95» Анастасія Оруджова записала іронічне відео про скляні зупинки громадського транспорту в Києві. На тлі постійних російських обстрілів столиці артистка назвала одну з таких конструкцій своїм «місцем сили».

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, вимагаючи зобов’язати столичну владу вжити невідкладних заходів для встановлення мобільних укриттів у громадських місцях. Йдеться, зокрема, про зупинки громадського транспорту, парки та сквери.

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