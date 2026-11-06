У Києві облаштують 200 місць для проживання у разі критичних проблем із теплом

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Столична влада готує 200 місць для тимчасового розміщення киян на випадок виникнення надзвичайних ситуацій із теплопостачанням під час опалювального сезону.

Про це під час брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, розробку заходів реагування на різні сценарії здійснює енергетичний штаб життєзабезпечення міста, створений за участю експертів та науковців.

У межах підготовки в одному з профільних центрів облаштовують 100 місць для дітей з інвалідністю та їхніх родин із забезпеченням стаціонарного перебування, харчування й соціального супроводу, а також ще 100 місць у окремому корпусі для осіб похилого віку та дорослих з інвалідністю. Об'єкт оснащено власною котельнею, генераторами й автономними запасами питної та технічної води для роботи під час тривалого знеструмлення.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів, відновлення енергопостачання та ситуації в регіонах. Найскладнішою залишається ситуація в Києві, де люди та підприємства стикаються з тривалими відключеннями електроенергії та води.

Мер Києва Віталій Кличко відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо готовності столиці до опалювального сезону та можливих проблем з електро- і водопостачанням.

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