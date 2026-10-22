У Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу

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Після російської атаки в Києві пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через наслідки обстрілу також обмежили рух транспорту мостом у напрямку з правого берега на лівий.

За словами Кличка, внаслідок обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену, розташованої на Південному мосту. Інформацію про пошкодження мер оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

КМВА повідомила про обмеження руху транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Водіїв просять враховувати зміни під час планування поїздок столицею.

Наразі в повідомленні адміністрації не зазначено, скільки триватимуть обмеження. Інформацію про подальші зміни руху варто перевіряти в офіційних повідомленнях міської влади.

Джерела: Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація

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