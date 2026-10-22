У Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту

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У Києві тимчасово змінили рух поїздів Сирецько-Печерською лінією метро через наслідки нічного масованого обстрілу столиці. Пошкодження Південного мосту вплинули на роботу «зеленої» гілки метрополітену.

За інформацією міської влади, наразі поїзди курсують на двох окремих ділянках:

«Сирець» – «Видубичі»;

«Осокорки» – «Червоний хутір».

Причиною тимчасових обмежень стали пошкодження Південного мосту внаслідок нічного масованого обстрілу Києва. Зокрема, постраждала частина інфраструктури метрополітену.

У КМДА зазначили, що обстеження пошкоджених об'єктів та відновлювальні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги. Рух на Сирецько-Печерській лінії забезпечуватимуть наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях метрополітену.

Через обмежену кількість поїздів інтервали руху можуть бути збільшені. Пасажирам варто враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Джерело: КМДА

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