У Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту
У Києві тимчасово змінили рух поїздів Сирецько-Печерською лінією метро через наслідки нічного масованого обстрілу столиці. Пошкодження Південного мосту вплинули на роботу «зеленої» гілки метрополітену.
За інформацією міської влади, наразі поїзди курсують на двох окремих ділянках:
- «Сирець» – «Видубичі»;
- «Осокорки» – «Червоний хутір».
Причиною тимчасових обмежень стали пошкодження Південного мосту внаслідок нічного масованого обстрілу Києва. Зокрема, постраждала частина інфраструктури метрополітену.
У КМДА зазначили, що обстеження пошкоджених об'єктів та відновлювальні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги. Рух на Сирецько-Печерській лінії забезпечуватимуть наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях метрополітену.
Через обмежену кількість поїздів інтервали руху можуть бути збільшені. Пасажирам варто враховувати ці зміни під час планування поїздок.
Джерело: КМДА
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