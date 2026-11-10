У Києві опалення отримали 85% житлових будинків: коли завершать підключення

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Станом на ранок 10 листопада опалення підключили вже у 85% житлових будинків Києва, які обслуговують комунальні керуючі компанії. Процес подачі тепла у столиці перебуває на завершальній стадії.

«У Києві триває підключення будівель до тепла. Станом на 6:00 10 листопада вже 85% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали опалення», – йдеться у повідомленні КМДА.

У міській адміністрації зазначили, що технологічний процес підключення житлових будинків до теплопостачання вже наближається до завершення.

Водночас будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за індивідуальними заявками їхніх управителів.

Таким чином, строки подачі тепла до цієї категорії будівель залежать від звернень відповідальних управителів.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація та КП «Київтеплоенерго».

Для повного підключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.

У Житомирі внаслідок російського удару по одній із міських котелень пошкоджено обладнання. Без централізованого теплопостачання залишилися 140 житлових будинків, а також заклади освіти та поліклініки.

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