У Києві оцінюють пошкодження Південного мосту після удару балістики

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У Києві фахівці обстежують Південний міст, який зазнав пошкоджень унаслідок російського балістичного удару в ніч проти 27 жовтня. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі та опублікував відповідні світлини.

За його словами, на Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом закритий.

Рух поїздів метро між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» призупинений.

Джерело: Віталій Кличко

Раніше у Києві відкрили всі станції червоної гілки метро.

Також у Києві посилили роботу наземного транспорту через зміни в русі метро.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

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