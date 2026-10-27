У Києві оцінюють пошкодження Південного мосту після удару балістики
У Києві фахівці обстежують Південний міст, який зазнав пошкоджень унаслідок російського балістичного удару в ніч проти 27 жовтня. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі та опублікував відповідні світлини.
За його словами, на Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом закритий.
Рух поїздів метро між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» призупинений.
Джерело: Віталій Кличко
Раніше у Києві відкрили всі станції червоної гілки метро.
Також у Києві посилили роботу наземного транспорту через зміни в русі метро.
Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.
Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.