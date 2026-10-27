У Києві перекрили Південний міст: як об’їхати ділянку легковим авто та вантажівкам
Після нічної балістичної атаки на Київ рух Південним мостом перекрили, тому для транспорту організували альтернативні маршрути. Водіям легкових автомобілів і вантажівок запропонували окремі схеми об’їзду.
Правоохоронці закликають автомобілістів заздалегідь планувати поїздки та враховувати зміни в організації дорожнього руху.
Правоохоронці закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження та планувати свої поїздки з урахуванням нових схем руху.
Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту:
- Для вантажного транспорту: із Бориспільської траси рух спрямовується на вулицю Старобориспільську, далі вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.
- Для легкового транспорту: об’їзд здійснюється проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.
Патрульні працюють на ключових розв'язках для регулювання автопотоку та закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Про це повідомляється з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
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