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Через російські удари рух Північним і Південним мостами тимчасово зупинили 17 листопада. У зв’язку з обмеженнями в Києві змінили маршрути автобусів і тролейбусів: частину транспорту перенаправили на інші переправи, а на деяких напрямках збільшили кількість машин.

За інформацією комунального підприємства, через перекриття двох мостів рух громадського транспорту організували за тимчасовими схемами. Зокрема, автобуси, які раніше використовували Північний і Південний мости, перенаправили через Подільський мостовий перехід та Дарницький міст.

Водночас для частини тролейбусних маршрутів змінили кінцеві зупинки, щоб забезпечити перевезення пасажирів в умовах транспортних обмежень.

Через Подільський мостовий перехід спрямували кілька автобусних маршрутів. Зокрема, автобуси №21, №73 та №101 тепер курсують до станції метро «Контрактова площа» на вулиці Нижній Вал.

Автобус №31-ТР рухається через вулицю Глибочицьку до станції метро «Лук’янівська».

Зміни також торкнулися тролейбусного сполучення. Зокрема:

Тролейбуси №30 та №31 курсують від станції метро «Лук’янівська» та Кадетського гаю до станції метро «Почайна».

Тролейбус №44 працює за маршрутом «вулиця Північна – вулиця Архипенка».

Тролейбус №50 продовжує роботу зі збільшеною кількістю машин на маршруті.

Крім того, частину автобусів перенаправили через Дарницький міст. За повідомленням «Київпастрансу», цією переправою тепер курсують маршрути №22 та №91.

На автобусному маршруті №22-ТР також збільшено кількість рухомого складу.

У «Київпастрансі» наголосили, що обмеження руху Північним і Південним мостами запроваджено тимчасово через наслідки ворожих ударів по столиці.

Водночас у повідомленні підприємства не зазначено, скільки саме триватиме перекриття та коли громадський транспорт повернеться до звичних маршрутів.

Також перевізник не уточнив, чи пошкоджено самі мостові споруди внаслідок російської атаки. Пасажирів закликали заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок містом.

Джерело: КМДА

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