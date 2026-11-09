У Києві п’яний чоловік розбив каменем скло Lexus і заснув у салоні

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У Києві 24-річному чоловіку повідомили про підозру після того, як він розбив каменем вікно автомобіля Lexus, проник до салону та заснув усередині. За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження волі.

За даними правоохоронців, 24-річний киянин перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, коли прийшов на територію автозаправної станції у Дніпровському районі. Там він вирішив проникнути до чужого припаркованого автомобіля.

«Спочатку правопорушник намагався розбити вікно транспортного засобу сміттєвим контейнером, а згодом знайшов камінь, розбив ним скло, проліз у салон та заснув», – розповіли в поліції.

Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння прилад «Драгер», за інформацією правоохоронців, показав 2,26 проміле алкоголю.

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Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності житла.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Про це 9 листопада повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Києві.

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