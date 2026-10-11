У Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах

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У Києві в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів 11 жовтня зафіксували аварійні відключення електроенергії через атаку РФ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, а через відсутність напруги тимчасово зупинився рух електротранспорту в цих районах.

За інформацією компанії ДТЕК, фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електроенергію споживачам.

Через знеструмлення також виникли перебої в роботі торговельних центрів. Зокрема, без світла залишилися Gorodok Gallery та Dream на Оболоні.

Інформації про точні строки відновлення електропостачання та руху електротранспорту наразі не оприлюднили.

Про це повідомили в ДТЕК.

Раніше було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

У суботу, 10 жовтня, у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж усієї доби, а для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення. Причина — наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об’єкти.

У Києві та Київській області урядовці оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

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