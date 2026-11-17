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Вночі та вранці 17 листопада російські війська атакують столицю балістичними ракетами. На тлі вибухів тимчасово зупинили рух поїздів на зеленій гілці метро. У мережі також повідомляють про чергову спробу удару по київським мостам.

Рух поїздів метрополітену на «зеленій» лінії між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» тимчасово призупинено. Причиною стало пошкодження наземної інфраструктури столичного метро внаслідок чергового нічного обстрілу Києва.

Наразі поїзди курсують лише підземною ділянкою – від станції «Сирець» до станції «Видубичі». Про подальші зміни в графіку роботи та терміни відновлення руху на ділянці «Осокорки» – «Червоний хутір» у КМДА пообіцяли повідомити додатково.

У Києві перекрили Північний і Південний мости після ударів РФ: громадський транспорт змінив маршрути.

Росія атакувала Північний і Південний мости у Києві ракетами – Кличко.

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Вранці 4 жовтні під час дронової атаки російський шахед вибухнув на проїжджій частині Північного моста у Києві.

У результаті атаки 4 жовтня по столичному Північному мосту було пошкоджено тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не стало гарячої води.

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