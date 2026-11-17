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Через обмеження руху Північним і Південним мостами у вівторок, 17 листопада, кияни зіткнулися не лише із заторами, а й високими цінами на таксі. У мережі показали скриншоти замовлення авто по столиці, де вартість окремих базових варіантів сягала 1016 гривень.

Яскравий приклад — маршрут від вулиці поблизу станції метро «Хрещатик» до вулиці Анни Ахматової, 48А. Залежно від класу автомобіля вартість поїздки становила 796–872 гривні, а один із запропонованих варіантів коштував до 1016 гривень.

Стрибок цін пов'язаний із транспортними ускладненнями після повного перекриття Північного та Південного мостів через наслідки російських ударів. Пасажири змушені шукати альтернативні маршрути, а підвищений попит на таксі та складніша логістика відображаються на вартості поїздок.

Проте в жовтні премʼєр Сергій Корецький пообіцяв, що таксі більше не будуть підвищувати ціни під час повітряних тривог.

Під час тривалих повітряних тривог у Києві попит на послуги таксі помітно зростає. За даними онлайн-сервісу Bolt, у середньому кількість замовлень по місту може бути на 30–50% вищою, ніж зазвичай.

В то й же час сервіси таксі в Києві поскаржились на брак водіїв під час тривог.

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