У Києві почали відновлювати рух трамваїв і тролейбусів

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У другій половині дня 16 листопада в столиці поступово відновлюють роботу наземного електротранспорту. Фахівці «Київпастрансу» почали повертати на маршрути трамваї та тролейбуси, водночас тимчасові автобуси продовжать курсувати до кінця доби.

Автобуси, які тимчасово дублювали маршрути електротранспорту, працюватимуть до завершення дня. Також продовжать перевезення пасажирів уздовж червоної та зеленої ліній метро.

Для цього передбачені такі маршрути:

№ 1-М — станція метро «Палац спорту» — станція метро «Лісова»;

№ 1-МА — станція метро «Лісова» — станція метро «Арсенальна»;

№ 1-МД — станція метро «Дарниця» — станція метро «Палац спорту»;

№ 3-М — станція метро «Видубичі» — станція метро «Осокорки»;

№ 22-ТЛ — вулиця Тростянецька — станція метро «Либідська».

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Нагадаємо, Київ не зможе повністю замінити електротранспорт автобусами, заявили у КМВА.

Раніше Зеленський розпорядився підготувати резервні схеми транспортного сполучення у Києві.

Російські терористичні війська вночі 7 листопада вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок нічної атаки пошкоджено дорожнє покриття шляхопроводу, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач.

Через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

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