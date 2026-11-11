У Києві погаснуть ліхтарі на вулицях через дефіцит електроенергії

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У столиці тимчасово припинять роботу зовнішнього освітлення через нестачу електроенергії, спричинену пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Відповідне рішення ухвалили в КМДА, щоб забезпечити пріоритетне електропостачання важливих об’єктів міста.

Виняток становитимуть шафи освітлення, від яких живляться системи оповіщення: світло вмикатимуть за наявності електроенергії та до 22:00.

Киян закликали бути обережними на дорогах. Водіям радять знижувати швидкість, а пішоходам — використовувати світлоповертальні елементи та ліхтарики.

Джерело: КП «Київміськсвітло»

У разі повного зникнення напруги в міській електромережі станції київського метро продовжать виконувати функцію укриттів. Системи життєзабезпечення працюватимуть від резервних джерел живлення, однак у критичних ситуаціях рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово зупинити.

Нагадаємо, через відсутність напруги в електромережах у Києві частково зупинилося метро 2 листопада. Повідомляється, що рух «зеленої» гілки повністю зупинено. Ближче до 10 години ранку 2 листопада КП «Київський метрополітен» повідомило про відновлення руху поїздів на «червоній» лінії метро у Києві.

Нагадаємо, що уранці 2 листопада в столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох напрямках через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також низки проспектів і вулиць Києва.

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