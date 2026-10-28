У Києві поліцейський застосував зброю проти собаки, який напав на людей в укритті

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У Подільському районі Києва поліцейські застосували вогнепальну зброю до агресивного собаки, який перебував в укритті житлового будинку та нападав на людей.

За інформацією патрульної поліції Києва, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про тварину, яка поводилася агресивно. На місці правоохоронці виявили чоловіка із собакою без намордника.

Поліцейські попросили власника заспокоїти тварину, однак під час спроби наблизитися до чоловіка собака раптово кинувся на інспектора та вкусив його за руку.

Через загрозу життю та здоров’ю правоохоронця поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю в напрямку тварини. Після інциденту пораненому інспектору надали медичну допомогу.

Джерело: Патрульна поліція Києва, Telegram

У Тернополі 17-річний місцевий житель нацькував собаку бійцівської породи на працівницю поліції, внаслідок чого жінка отримала рвані рани обличчя. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Неповнолітньому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

В Ірпені біля одного із супермаркетів виявили прив’язаного собаку, поруч із якою залишили записку та документи. У записці йшлося про те, що тварина належала військовослужбовцю, який загинув.

У Києві 34-річного чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за жорстоке поводження з собакою та крадіжку з автомобіля.

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