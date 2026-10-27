У Києві посилили роботу наземного транспорту через зміни в русі метро

У Києві станом на 27 жовтня збільшують інтенсивність роботи наземного громадського транспорту через зміни в роботі метрополітену після російської атаки. Це має допомогти пасажирам дістатися до місць призначення в умовах транспортних обмежень.

У зв’язку зі збільшенням навантаження на «червону» лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу. Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст.

На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на чотири одиниці – загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас п'ять автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька – ст. м. «Либідська».

На маршруті № 91 також додадуть чотири автобуси – загалом працюватимуть сім одиниць рухомого складу.

«Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації, завчасно планувати свої маршрути та стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту на офіційних інформаційних ресурсах», – наголосила КМДА.

«Червона» лінія: рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Лісова». Усі станції, зокрема «Чернігівська» та «Лісова», відкриті для пасажирів.

«Зелена» лінія: рух поїздів – між станціями «Сирець» – «Видубичі». Водночас рух поїздів між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» тимчасово призупинений.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

Джерело: КМДА

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