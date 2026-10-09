У Києві повідомили про підозру жінці за збут психотропів через таксі

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Мешканці Печерського району Києва повідомили про підозру за незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин через службу таксі. За скоєне підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники Печерського управління поліції задокументували, як фігурантка передала водієві таксі п’ять згортків із забороненими речовинами та вказала адреси доставки. Поліцейські перехопили «замовлення», а експертиза встановила, що у вилучених пакунках містилися психотропи PVP та амфетамін.

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили киянці про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі фігурантка перебуває під вартою.

Джерело: Поліція Києва.

Прикордонники Волинського загону зупинили дві спроби перевезення наркотиків через українсько-польський кордон. В обох випадках заборонені речовини виявили службові собаки, навчені на пошук наркотиків.

Правоохоронці викрили та затримали дев'ятьох учасників організованої злочинної групи, які масово збували наркотичні та психотропні речовини по всій Україні, зокрема військовослужбовцям. Спецоперацію провели за сприяння Військової служби правопорядку, працівників Нацполіції та спецпідрозділу «КОРД».

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