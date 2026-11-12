У Києві повітряна тривога тривала сім хвилин зранку 12 листопада

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Станом на 07:01 12 листопада повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей України. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу російських безпілотників. Столична тривога тривала сім хвилин.

У столиці було запроваджено жовтий рівень тривоги. О 07:08 пролунав відбій.

До цього Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці пролунали вибухи.

Нагадаємо, що Росія атакувала енергетичний об’єкт на Хмельниччині, частина району без світла.

Російський удар по Хмельниччині пошкодив підприємство, є постраждалий.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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