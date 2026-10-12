У Києві повністю відновили водопостачання після атаки РФ
У Києві повністю відновили водопостачання після російської атаки. Наразі система працює у штатному режимі, повідомила Київська міська державна адміністрація.
За інформацією «Київводоканалу», тиск у водопровідних мережах столиці відповідає нормативним показникам.
Водночас фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста, щоб забезпечити її стабільне функціонування.
Про це Київська міська державна адміністрація повідомляє в Телеграмі.
До цього у правобережній частині Києва знову спостерігалось зниження тиску у водопровідній мережі. Причиною стало повторне знеструмлення окремих водопровідних об’єктів столиці.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у Києві та кількох областях за розпорядженням «Укренерго» запровадили аварійні відключення електроенергії. У зв’язку з цим раніше оприлюднені планові графіки знеструмлень тимчасово не діють.
Вранці, 8 жовтня, після чергової атаки російських терористів на Київ у столиці запровадили екстрені відключення світла.