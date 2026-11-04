У Києві повністю відновили водопостачання після перебоїв

У Києві повністю відновили водопостачання. Тиск у водопровідних мережах уже стабілізували, а всі насосні станції міста повернулися до звичайного режиму роботи. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами Кличка, наразі водопостачання в столиці працює без обмежень. Тиск у мережах відповідає нормативним показникам, тож подачу води вдалося повністю відновити. «У столиці повністю відновили водопостачання. Тиск у водопровідних мережах Києва стабілізували і він відповідає нормативним показникам», — написав мер у своєму Telegram-каналі в середу, 4 листопада.

Він також повідомив, що всі водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Це означає, що система знову функціонує у звичайному режимі, без повідомлень про поточні перебої.

Водночас комунальні служби продовжують стежити за її роботою. Фахівці «Київводоканалу» контролюють стан систем водопостачання та водовідведення, щоб підтримувати стабільну подачу води й роботу каналізації. «Фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці», — запевнив Віталій Кличко.

У Києві частково відновили подачу води після перебоїв із водопостачанням. Фахівці комунальних служб працювали над відновленням системи безперервно протягом усієї ночі.

Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу. У зв’язку з цим водопостачання в місті тимчасово відсутнє у деяких районах, на Лівому березі воно вже відновлюється.

Російські війська також атакували торговельний центр в Одесі, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

У ніч проти 4 листопада Росія запустилапо Україні 310 ударних безпілотників, зокрема 81 реактивний. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 272 ворожі БпЛА, ще понад 20 залишалися в повітрі.

У Повітряних силах зазначили, що бойова робота тривала й після оприлюднення попередніх результатів.

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