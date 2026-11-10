У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки

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Правоохоронці затримали 49-річного мешканця Київщини, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки в Дніпровському районі столиці.

Згідно з матеріалами розслідування, фігурант прийшов у гості до знайомого та, скориставшись відсутністю господаря, вживав алкогольні напої з його співмешканкою. У подальшому зловмисник подолав опір потерпілої та вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Унаслідок нападу жінка зазнала чисельних тілесних ушкоджень і була госпіталізована для надання медичної допомоги. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину. Дніпровська окружна прокуратура повідомила чоловікові про підозру за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Джерело: Поліція Києва.

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