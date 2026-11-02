У Києві призначили відповідального за забезпечення життєдіяльності столиці

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Тимчасово виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов підписав розпорядження про призначення Фархада Гулієва на посаду заступника начальника КМВА. На новій посаді він опікуватиметься питаннями забезпечення життєдіяльності столиці, а також її безпеки та стійкості в умовах воєнного стану.

До початку повномасштабного вторгнення Фархад Гулієв займався адвокатською діяльністю. У 2022 році він добровільно вступив до лав Збройних сил України, де пройшов шлях від солдата бойового підрозділу до керівних посад у Міністерстві оборони України.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Нагадаємо, 21 липня тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської міської військової адміністрації призначили Андрія Ткачова. До цього призначення посадовець обіймав посаду першого заступника ексочільника КМВА Тимура Ткаченка.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави у четвер, 16 липня.

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